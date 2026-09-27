Пастрняк стал 28-м капитаном в истории «Бостона»

«Бостон» объявил о назначении Давида Пастрняка новым капитаном команды.

30-летний чешский форвард стал 28-м капитаном в истории франшизы. «Брюинз» оставались без капитана с весны 2025 года, когда клуб обменял Брэда Маршанда.

Пастрняк провел за «Бостон» все 12 сезонов в НХЛ, сыграв 833 матча и набрав 933 (420+513) очка. В истории клуба он занимает пятое место по голам, девятое — по передачам и шестое — по очкам.

Пастрняк был выбран «Бостоном» под общим 25-м номером на драфте НХЛ 2014 года и с тех пор не покидал команду.

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