«Эдмонтон» победил «Калгари» в предсезонном матче, Подколзин и Гридин отдали по передаче

«Эдмонтон» на своем льду победил «Калгари» в предсезонном матче НХЛ — 4:1.

Счет на 17-й минуте открыл нападающий хозяев Зак Хайман. На 28-й минуте отличился форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, а на 34-й минуте — его партнер по команде защитник Райан Ши. Макдэвиду ассистировал российский нападающий Василий Подколзин, он впервые набрал балл за результативность в этой предсезонке.

На 50-й минуте с передачи российского форварда Матвея Гридина забил форвард «Калгари» Мэтт Коронато. Окончательный счет на 52-й минуте установил нападающий «Эдмонтона» Каспери Капанен.

«Эдмонтон» начнет регулярный чемпионат НХЛ сезона-2026/27 30 сентября домашним матчем с «Ванкувером». «Калгари» 2 октября примет «Сиэтл».