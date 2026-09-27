«Эдмонтон» победил «Калгари» в предсезонном матче, Подколзин и Гридин отдали по передаче
«Эдмонтон» на своем льду победил «Калгари» в предсезонном матче НХЛ — 4:1.
Счет на 17-й минуте открыл нападающий хозяев Зак Хайман. На 28-й минуте отличился форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, а на 34-й минуте — его партнер по команде защитник Райан Ши. Макдэвиду ассистировал российский нападающий Василий Подколзин, он впервые набрал балл за результативность в этой предсезонке.
На 50-й минуте с передачи российского форварда Матвея Гридина забил форвард «Калгари» Мэтт Коронато. Окончательный счет на 52-й минуте установил нападающий «Эдмонтона» Каспери Капанен.
«Эдмонтон» начнет регулярный чемпионат НХЛ сезона-2026/27 30 сентября домашним матчем с «Ванкувером». «Калгари» 2 октября примет «Сиэтл».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|1
|1
|0
|2
|2
|Каролина
|1
|0
|1
|1
|3
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|4
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|5
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|6
|Айлендерс
|1
|0
|1
|0
|7
|Рейнджерс
|1
|0
|1
|0
|8
|Филадельфия
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|2
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|3
|Флорида
|1
|1
|0
|2
|4
|Торонто
|2
|1
|1
|2
|5
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|6
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|7
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|8
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|4
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Юта
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|2
|Ванкувер
|1
|1
|0
|2
|3
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|1
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|6
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|7
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|8
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
|1.10
|02:30
|Торонто – Айлендерс
|2 : 1
|1.10
|02:30
|Филадельфия – Питтсбург
|0 : 7
|1.10
|05:00
|Колорадо – Лос-Анджелес
|- : -
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