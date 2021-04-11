Хет-трик Мэттьюса принес «Торонто» победу над «Оттавой»

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 6:5.

Хет-трик в составе «Мэйпл Ливз» оформил Остон Мэттьюс, еще по шайбе забросили Митч Марнер, Илья Михеев и Зак Хайман. Гости ответили точными бросками Джейка Батерсона, Алекса Форментона, Тима Штюцле, Джоша Норриса и Коннора Брауна, которому ассистировал Евгений Дадонов.

После этого матча «Торонто» с 59 очками занимает первое место в Северном дивизионе, «Оттава» с 30 очками — на седьмой строчке.