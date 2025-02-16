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Терещенко: «Не удивлен, что США лидируют на Турнире четырех наций, шикарная команда»

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал лидерство США на Турнире четырех наций. Американцы победили Канаду (3:1), набрали 6 очков и досрочно завоевали путевку в финал турнира.

16&nbsp;февраля. Сборная США обыграла Канаду (3:1).Америка — в финале, у Канады — проблемы. Единственный успех ее звезд — гол-красавец Макдэвида

«Слежу за турниром, очень любопытно посмотреть. Команды демонстрируют хоккей высочайшего уровня, просто здорово. Драки в матче США и Канады? Говорят о политической подоплеке, но в целом драки — неотъемлемая часть хоккея. Все немного провокаторы, умеют не только играть, но и драться. Не удивлен, что именно США лидируют после двух туров, у них шикарная команда. Как и у канадцев. Финны и шведы чуть послабее, но тоже на уровне», — цитирует «ВсеПроСпорт» Терещенко.

Источник: vseprosport.ru
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Алексей Терещенко
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