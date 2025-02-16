Терещенко: «Не удивлен, что США лидируют на Турнире четырех наций, шикарная команда»
Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал лидерство США на Турнире четырех наций. Американцы победили Канаду (3:1), набрали 6 очков и досрочно завоевали путевку в финал турнира.
«Слежу за турниром, очень любопытно посмотреть. Команды демонстрируют хоккей высочайшего уровня, просто здорово. Драки в матче США и Канады? Говорят о политической подоплеке, но в целом драки — неотъемлемая часть хоккея. Все немного провокаторы, умеют не только играть, но и драться. Не удивлен, что именно США лидируют после двух туров, у них шикарная команда. Как и у канадцев. Финны и шведы чуть послабее, но тоже на уровне», — цитирует «ВсеПроСпорт» Терещенко.
Источник: vseprosport.ru
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
|29.09
|23:55
|Каролина – Флорида
|- : -
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