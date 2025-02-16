Плющев — о драке в матче США и Канады: «Слова Трампа были на подкорке у хоккеистов»

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал победу сборной США над Канадой в рамках Турнира четырех наций (3:1).

«Дальше вступила в борьбу политика, хоть все и говорят, что спорт вне нее. Американцы с канадцами стали выяснять отношения на льду после ярких высказываний Трампа. На этом уровне такие вещи тоже отмечаются, сидят на подкорке. Но американцы в итоге смогли канадцев задавить, тут им под стать разве что сборная России», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

Победа над сборной Канады обеспечила американцам выход в финал турнира. В заключительном матче группового этапа США 18 февраля сыграют со Швецией, Канада днем ранее встретится с Финляндией.