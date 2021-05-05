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Свечников набрал 3 очка во второй раз за сезон

06:20
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Форвард «Каролины» Андрей Свечников отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (6:3).

21-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка второй раз за текущий сезон — 28 апреля он сделал ассистентский хет-трик в игре с «Далласом» (5:1).

В текущем сезоне Свечников провел 53 матча, в которых набрал 42 (15+27) очка.

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