Свечников набрал 3 очка во второй раз за сезон
06:20
Форвард «Каролины» Андрей Свечников отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (6:3).
21-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка второй раз за текущий сезон — 28 апреля он сделал ассистентский хет-трик в игре с «Далласом» (5:1).
В текущем сезоне Свечников провел 53 матча, в которых набрал 42 (15+27) очка.
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