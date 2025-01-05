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Сегодня, 09:32

Список лучших бомбардиров НХЛ на 5 января: Кучеров опустился на пятое место

Сергей Ярошенко
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Нападющий «Торонто» Митчелл Марнер сделал четыре результативные передачи в матче против «Бостона» (6:4) и обошел Кучерова в списке лучших бомбардиров НХЛ, заняв четвертое место.

Лидером списка по-прежнему является форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, на счету которого 65 (14+51) очков в 40 матчах. На втором месте располагается игрок «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с 59 (29+30) очками, немец набрал 2 (1+1) балла в матче против «Сиэтла» (4:2).

Тройку замыкает финн Микко Рантанен, который забил гол с передачи Маккиннона в ворота «Монреаля» (1:2).

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 5 января:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 65 (14+51) очков в 40 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 59 (29+30) очков в 39 матчах

3. Микко Рантанен («Колорадо») — 57 (23+34) очков в 39 матчах

4. Митчелл Марнер («Торонто») — 56 (14+42) очков в 40 матчах

5. Никита Кучеров («Тампа») — 54 (17+37) очка в 34 матчах

6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 54 (15+39) очка в 34 матчах

Коннор Макдэвид
Леон Драйзайтль
Микко Рантанен
Митч Марнер
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 39 26 13 55
2 Нью-Джерси 42 24 18 51
3 Каролина 39 23 16 48
4 Коламбус 40 17 23 40
5 Питтсбург 40 17 23 40
6 Филадельфия 39 17 22 38
7 Рейнджерс 38 17 21 35
8 Айлендерс 39 14 25 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 40 25 15 52
2 Флорида 40 24 16 50
3 Бостон 41 20 21 44
4 Тампа-Бэй 36 20 16 42
5 Оттава 38 19 19 40
6 Монреаль 39 18 21 39
7 Детройт 39 17 22 38
8 Баффало 40 14 26 33
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 41 27 14 56
2 Миннесота 40 25 15 54
3 Даллас 38 24 14 49
4 Колорадо 40 24 16 49
5 Сент-Луис 41 19 22 42
6 Юта 39 17 22 41
7 Нэшвилл 40 13 27 33
8 Чикаго 39 13 26 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 27 12 57
2 Лос-Анджелес 38 23 15 51
3 Эдмонтон 39 24 15 51
4 Ванкувер 38 18 20 44
5 Калгари 39 18 21 43
6 Сиэтл 40 17 23 37
7 Анахайм 38 16 22 36
8 Сан-Хосе 42 13 29 32
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5.01 00:05
Сан-Хосе – Нью-Джерси
 3 : 2
5.01 03:00
Коламбус – Сент-Луис
 6 : 4
5.01 03:00
Торонто – Бостон
 6 : 4
5.01 03:00
Колорадо – Монреаль
 1 : 2 Б
5.01 03:00
Виннипег – Детройт
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Каролина – Миннесота
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Даллас – Юта
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5.01 05:00
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй
 2 : 1
5.01 06:00
Вегас – Баффало
 3 : 1
5.01 06:00
Калгари – Нэшвилл
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5.01 06:00
Сиэтл – Эдмонтон
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