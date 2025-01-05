Овечкин не готов обсуждать решение Гретцки сопровождать его в ожидании рекорда

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал решение канадца Уэйна Гретцки путешествовать за россиянином по Америке в ожидании снайперского рекорда НХЛ.

39-летний форвард забросил свою 872-ю шайбу за карьеру в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (7:2), до повторения рекорда Гретцки (894 шайбы) ему осталось забить 22 гола.

«Как отношусь к тому, что Гретцки пообещал летать за мной по всей Америке, когда вы приблизитесь к его рекорду? Давайте я сначала приближусь, а потом будем об этом говорить», — цитирует Овечкина matchtv.ru.

За 23 матча в нынешнем сезоне российский капитан «Кэпиталз» набрал 30 (19+11) очков.