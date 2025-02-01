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Сегодня, 08:58

Список лучших бомбардиров НХЛ на 1 февраля: Маккиннон лидирует с отрывом

Руслан Минаев
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Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон сделал голевой пас в матче с «Сент-Луисом» (5:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

Форвард набрал 79-е (19+60) очко и лидирует в гонке бомбардиров этого сезона. В тройке также идут Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 76 очков) и Никита Кучеров («Тампа», 75).

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 1 февраля:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 79 (19+58) очков в 53 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 76 (36+40) очков в 51 матче

3. Никита Кучеров («Тампа») — 75 (23+52) очка в 48 матчах

4. Митчелл Марнер («Торонто») — 68 (15+53) очков в 51 матче

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 67 (21+46) очков в 45 матчах

Леон Драйзайтль
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
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«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 51 34 17 74
2 Каролина 52 32 20 68
3 Нью-Джерси 53 29 24 64
4 Коламбус 52 26 26 59
5 Айлендерс 50 23 27 53
6 Рейнджерс 50 24 26 52
7 Филадельфия 53 23 30 52
8 Питтсбург 53 21 32 50
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 52 30 22 63
2 Торонто 51 30 21 62
3 Оттава 51 27 24 58
4 Тампа-Бэй 50 27 23 57
5 Бостон 53 25 28 56
6 Детройт 51 25 26 55
7 Монреаль 51 24 27 53
8 Баффало 51 20 31 45
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 53 36 17 75
2 Даллас 51 33 18 67
3 Миннесота 52 31 21 66
4 Колорадо 53 30 23 62
5 Юта 51 21 30 51
6 Сент-Луис 52 23 29 50
7 Нэшвилл 50 18 32 43
8 Чикаго 51 16 35 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 51 32 19 68
2 Вегас 52 31 21 68
3 Лос-Анджелес 49 26 23 58
4 Калгари 50 25 25 57
5 Ванкувер 51 23 28 56
6 Сиэтл 53 23 30 49
7 Анахайм 51 21 30 48
8 Сан-Хосе 54 15 39 36
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6.02
1.02 03:00
Баффало – Нэшвилл
 4 : 3
1.02 04:00
Даллас – Ванкувер
 5 : 3
1.02 05:00
Юта – Коламбус
 2 : 3 ОТ
1.02 05:00
Колорадо – Сент-Луис
 5 : 0
1.02 21:00
Флорида – Чикаго
 - : -
1.02 23:30
Бостон – Рейнджерс
- : -
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