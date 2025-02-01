Марченко признан второй звездой матча с «Ютой»

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Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Юты».

24-летний россиянин забросил одну шайбу. Первой звездой признан защитник Зак Веренски, забивший победный гол. Третья звезда — нападающий «Юты» Клейтон Келли, оформивший две результативные передачи.

В текущем сезоне Марченко провел 52 матча, в которых набрал 54 (21+33) очка.