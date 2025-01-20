Скотти Боумэн сравнил достижения Овечкина и Гретцки
Девятикратный обладатель Кубка Стэнли тренер «Детройта» времен «Русской пятерки» Скотти Боумэн в эксклюзивном интервью «СЭ» ответил на вопрос, в какую эпоху было тяжелее забивать голы: в 1980-е и 1990-е или в XXI веке.
— Когда он побьет рекорд Гретцки, что это, по-вашему, будет означать для хоккея?
— Есть расхожая фраза: «Рекорды устанавливаются для того, чтобы их били». Но этот рекорд Гретцки — не из тех, о котором вообще думали, что он будет побит. Знаете, я смотрел на цифры — и сейчас у Алекса игр на 30-40 меньше, чем у Уэйна (на счету Гретцки — 1487 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, у Овечкина прямо сейчас — 1456. — Прим. И.Р.). Так что, хоть они и играли в разных эпохах, им потребовалось для этих достижений примерно равное число игр. Овечкин забросил столько шайб не потому, что сыграл намного больше Гретцки!
Тот играл в 80-х и первой половине 90-х, когда голов было очень много. На это время пришелся пик его карьеры. Потом был «сухой» период — когда Уэйн заканчивал, а Ови через несколько лет начинал. В это время было слишком много матчей с одним, двумя, тремя голами. Прошло некоторое время, когда лига сумела изменить достаточно правил для того, чтобы голов снова стало больше, — и это были хорошие изменения, такие, как запреты на зацепы и другие фолы клюшкой. Только тогда у Овечкина появились те же внешние условия, которые были в лучшие годы у Гретцки. Вокруг которого также была очень мощная команда («Эдмонтон» с ним выиграл четыре Кубка Стэнли. — Прим. И.Р).
С другой стороны, Гретцки в моих глазах всегда был прежде всего плеймейкером, и он установил много разных рекордов. Тем не менее этот рекорд по голам — не из тех, которые я ожидал увидеть побитыми. И это интересно!
— То есть, играй Овечкин в 80-е, он забил бы намного больше?
— Это зависит от того, в какой бы команде он выступал. Допустим, в начале 90-х я тренировал «Питтсбург», когда там играл Марио Лемье. В «Пингвинз» была очень мощная линия нападения. Там бы он забивал много!
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|46
|31
|15
|67
|2
|Нью-Джерси
|49
|26
|23
|58
|3
|Каролина
|46
|27
|19
|57
|4
|Коламбус
|46
|22
|24
|51
|5
|Рейнджерс
|46
|22
|24
|48
|6
|Филадельфия
|47
|21
|26
|48
|7
|Питтсбург
|48
|19
|29
|46
|8
|Айлендерс
|45
|18
|27
|43
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|47
|29
|18
|60
|2
|Флорида
|47
|27
|20
|57
|3
|Тампа-Бэй
|44
|25
|19
|53
|4
|Оттава
|46
|24
|22
|52
|5
|Монреаль
|46
|23
|23
|50
|6
|Бостон
|47
|22
|25
|50
|7
|Детройт
|46
|21
|25
|46
|8
|Баффало
|45
|17
|28
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|47
|31
|16
|65
|2
|Даллас
|46
|29
|17
|59
|3
|Миннесота
|46
|27
|19
|58
|4
|Колорадо
|47
|28
|19
|57
|5
|Сент-Луис
|47
|22
|25
|48
|6
|Юта
|45
|19
|26
|45
|7
|Нэшвилл
|45
|16
|29
|39
|8
|Чикаго
|46
|15
|31
|33
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|46
|29
|17
|61
|2
|Эдмонтон
|46
|29
|17
|61
|3
|Лос-Анджелес
|43
|25
|18
|55
|4
|Калгари
|45
|22
|23
|51
|5
|Ванкувер
|45
|20
|25
|50
|6
|Сиэтл
|47
|20
|27
|43
|7
|Анахайм
|46
|18
|28
|42
|8
|Сан-Хосе
|48
|14
|34
|34
|20.01
|03:00
|
Монреаль – Рейнджерс
|5 : 4 ОТ
|20.01
|04:00
|
Даллас – Детройт
|4 : 1
|20.01
|21:00
|
Бостон – Сан-Хосе
|- : -
|20.01
|23:00
|
Колорадо – Миннесота
|- : -