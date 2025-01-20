Боумэн сравнил игру Кучерова с Гретцки

Девятикратный обладатель Кубка Стэнли тренер «Детройта» времен «Русской пятерки» Скотти Боумэн в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался об игре Никиты Кучерова.

— В прошлом сезоне Никита Кучеров во второй раз за карьеру выиграл «Арт Росс Трофи» — награду лучшему бомбардиру чемпионата. В чем его секрет и ожидали ли вы, что он сможет опередить и Нэйтана Маккиннона, и Коннора Макдэвида?

— У Кучерова есть шестое чувство, которое присутствует у единиц в лиге. Он знает, где находятся на льду и партнеры, и соперники. Никита не самый габаритный хоккеист, но он — мыслитель! Когда этот игрок получает шайбу, то уже заранее понимает, что будет с ней делать дальше.

В голове Кучерова всегда есть следующий розыгрыш. Ему не нужно смотреть, кто открыт, кто нет. Он это уже знает, поэтому все делает быстро. Единственный способ с ним справиться, — это если у вас есть человек, который в этом эпизоде уже «висит» прямо на нем. Если вы дадите ему шанс свободно получить шайбу хотя бы на долю секунды — он решит момент.

«Тампа» в чемпионские сезоны добивалась успеха во многом потому, что ее игра в большинстве была практически неудержимой, и он был в ней ключевым звеном. Кучеров — на правом фланге, а на вершине — леворукий Хедман. Они перемещали шайбу с невероятной скоростью, а ему удавалось открываться вне «трафика» и оставаться там, где его никто не мог перекрыть. Кучерову удавалось и удается то же, что когда-то Уэйну Гретцки, — находить свободные места на площадке, где никого нет.