«Сент-Луис» обыграл «Юту»

«Сент-Луис» дома обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.

Единственную шайбу во втором периоде забросил Дилан Холлоуэй.

Форвард «Блюз» Алексей Торопченко в третьем периоде был наказан штрафом и удален до конца игры (5+10 минут) за удар коленом.

«Сент-Луис» набрал 26 очков и занимает 13-е место в таблице Западной конференции. «Юта» потерпела третье поражение подряд и с 27 очками — на 9-й строчке.