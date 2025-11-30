«Миннесота» проиграла «Баффало» по буллитам, Капризов забил гол

«Миннесота» дома уступила «Баффало» по буллитам в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 Б.

У хозяев шайбы забросили Мэттью Болди и Кирилл Капризов. На счету россиянина в этом сезоне 31 (17+14) очко в 26 играх. Результативным пасом отметился Данила Юров.

У гостей голы забили Бэк Маленстин и Джош Доан. Победный буллит реализовал Ноа Эстлунд.

У «Миннесоты» прервалась серия из 7 побед подряд. «Уайлд» с 33 очками занимает 3-е место в таблице Западной конференции.

«Баффало» набрал 24 очка и замыкает таблицу Восточной конференции.