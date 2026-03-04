«Коламбус» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

«Коламбус» победил «Нэшвилл» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Российский форвард «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко отметился голевой передачей в этой игре.

«Коламбус» набрал 70 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нэшвилл» с 62 очками находится на 11-й строчке «Запада».

«Коламбус» 6 марта примет «Флориду», а «Нэшвилл» в этот же день дома сыграет с «Бостоном».

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