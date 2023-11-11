Плющев не сомневается, что Овечкин выйдет из кризиса после неудачного старта сезона
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал «СЭ» неудачную игру нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина на старте сезона в НХЛ.
На данный момент у 38-летнего россиянина всего два гола в 12 встречах на старте сезона. Это его худший результат за карьеру.
«Причину неудачного старта я сказать не могу. Я не занимался его подготовкой. Для того, чтобы сделать экспертный вывод и чтобы потом не было стыдно читать, надо быть непосредственно там и видеть все матчи. Надо знать, в каком состоянии он находится. Овечкин — человек достаточно опытный, и есть определенные возрастные моменты. Чем старше спортсмены, тем тяжелее они входят в сезон. Я даже не сомневаюсь в том, что он вылезет из этого кризиса. Я читал, что для него первоочередная задача — не догнать кого-то и перегнать. Для него первоочередная задача —работать на свою команду, приносить ей пользу и результат», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.
Александр Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, у него 824 гола в лиге. Россиянин отстает от обладателя рекорда Уэйна Гретцки на 70 шайб.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|13
|10
|3
|21
|2
|Каролина
|14
|8
|6
|16
|3
|Нью-Джерси
|13
|7
|6
|15
|4
|Вашингтон
|12
|6
|6
|14
|5
|Айлендерс
|12
|5
|7
|13
|6
|Филадельфия
|14
|6
|8
|13
|7
|Питтсбург
|12
|6
|6
|12
|8
|Коламбус
|13
|4
|9
|11
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|13
|11
|2
|23
|2
|Флорида
|13
|8
|5
|17
|3
|Детройт
|14
|7
|7
|16
|4
|Тампа-Бэй
|14
|6
|8
|16
|5
|Торонто
|14
|7
|7
|16
|6
|Баффало
|14
|7
|7
|15
|7
|Монреаль
|13
|6
|7
|14
|8
|Оттава
|12
|5
|7
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|12
|8
|4
|17
|2
|Колорадо
|12
|8
|4
|16
|3
|Виннипег
|13
|7
|6
|16
|4
|Сент-Луис
|12
|6
|6
|13
|5
|Аризона
|13
|6
|7
|13
|6
|Миннесота
|14
|5
|9
|12
|7
|Чикаго
|12
|5
|7
|10
|8
|Нэшвилл
|13
|5
|8
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|15
|12
|3
|25
|2
|Ванкувер
|13
|10
|3
|21
|3
|Лос-Анджелес
|13
|8
|5
|19
|4
|Анахайм
|13
|7
|6
|14
|5
|Сиэтл
|14
|5
|9
|13
|6
|Калгари
|13
|4
|9
|10
|7
|Эдмонтон
|12
|2
|10
|5
|8
|Сан-Хосе
|14
|2
|12
|5
|11.11
|03:00
|
Флорида – Каролина
|5 : 2
|11.11
|03:00
|
Торонто – Калгари
|5 : 4 Б
|11.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Вашингтон
|2 : 4
|11.11
|03:00
|
Баффало – Миннесота
|3 : 2
|11.11
|06:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|5 : 0
|11.11
|06:00
|
Анахайм – Филадельфия
|3 : 6
|11.11
|21:00
|
Детройт – Коламбус
|- : -
|11.11
|23:00
|
Виннипег – Даллас
|- : -
|И
|О
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|13
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|14
|23
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|13
|22
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|14
|13
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|14
|11
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|13
|11
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|6
|1.48
|
|
Тэтчер Демко
Ванкувер
|9
|1.6