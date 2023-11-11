Тренер «Вашингтона» оценил игру Овечкина и Кузнецова в одном звене

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал игру Александра Овечкина и Евгения Кузнецова в одном звене в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:2).

«Мне понравилась звено Кузнецова и Овечкина. Третий гол был очень важен. Я думаю, они создали много хороших моментов», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Евгений Кузнецов забросил две шайбы, Александр Овечкин отметился голевой передачей.

«Вашингтон» набрал 14 очков и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 7-й строчке — 15 очков.