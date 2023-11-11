Капризов вышел на пятое место по голам среди игроков «Миннесоты»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (2:3).

Для 26-летнего россиянина это 119-й гол в 217 матчах за «Уайлд». По этому показателю он вышел на пятое место среди всех игроков франшизы, столько же шайб у Эндрю Брюнетта. На четвертой строчке Джейсон Цукер (132), лидирует Мариан Габорик (219).

В текущем сезоне Капризов провел 14 матчей, в которых набрал 14 (5+9) очков.