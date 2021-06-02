Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флери высказался о номинации на «Везина Трофи».

«Очень приятно. В начале сезона не думаешь, что можешь стать финалистом или даже претендентом на приз Везина. Я думаю, как выиграть матч, как попасть в плей-офф и удачно там выступить. Таков мой настрой. Я не стремлюсь к индивидуальным призам, но это очень почетно. Для меня честь быть в одной группе с этими ребятами.

Игра Ленера в матче с «Колорадо»? Думаю, что вся команда немного устала, и это было заметно в первой игре. Я с самого начала знал, что Робин проведет несколько матчей. Мне неприятно, что Робин оказался в такой ситуации. Его бросили львам: мы не смогли сыграть в наш лучший хоккей, а они показали все, на что способны", — цитирует Флери русскоязычный сайт НХЛ.

«Везина Трофи» — награда, ежегодно вручаемая вратарю Национальной хоккейной лиги, сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей и продемонстрировавшему лучшую игру среди всех конкурентов. Лауреат определяется голосованием генеральных менеджеров клубов НХЛ.