Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Я не стремлюсь к индивидуальным призам». Флери — о номинации на «Везина Трофи»

08:58
Теги:

Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флери высказался о номинации на «Везина Трофи».

«Очень приятно. В начале сезона не думаешь, что можешь стать финалистом или даже претендентом на приз Везина. Я думаю, как выиграть матч, как попасть в плей-офф и удачно там выступить. Таков мой настрой. Я не стремлюсь к индивидуальным призам, но это очень почетно. Для меня честь быть в одной группе с этими ребятами.

Игра Ленера в матче с «Колорадо»? Думаю, что вся команда немного устала, и это было заметно в первой игре. Я с самого начала знал, что Робин проведет несколько матчей. Мне неприятно, что Робин оказался в такой ситуации. Его бросили львам: мы не смогли сыграть в наш лучший хоккей, а они показали все, на что способны", — цитирует Флери русскоязычный сайт НХЛ.

«Везина Трофи» — награда, ежегодно вручаемая вратарю Национальной хоккейной лиги, сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей и продемонстрировавшему лучшую игру среди всех конкурентов. Лауреат определяется голосованием генеральных менеджеров клубов НХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/fleury-pretenduet-na-priz-vezina/c-325132260

Читайте также

Черчесов показал команду. Но надо прибавлять
Что чувствует человек перед инфарктом — объясняет кардиолог
НАТО грозит раскол после серии скандалов
Производство авиабомбы «Дрель» могут начать в 2023 году

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей