Панарин рад дебютному голу за «Рейнджерс»
08:27
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (6:4) отметил, что доволен дебютным голом за новую команду. Также на счету россиянина результативная передача.
— Для меня было очень важно забить этот гол. Первая игра была напряженной и шла по всей площадке. Так что я просто очень рад, что смог это сделать, — цитирует Панарина официальный сайт НХЛ.
The goal ? #NHLFaceOff pic.twitter.com/8afCfxvvDT— NHL GIFs (@NHLGIFs) October 4, 2019
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