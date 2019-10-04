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Панарин рад дебютному голу за «Рейнджерс»

08:27

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (6:4) отметил, что доволен дебютным голом за новую команду. Также на счету россиянина результативная передача.

— Для меня было очень важно забить этот гол. Первая игра была напряженной и шла по всей площадке. Так что я просто очень рад, что смог это сделать, — цитирует Панарина официальный сайт НХЛ.

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