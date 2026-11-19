«Монреаль» победил «Нью-Джерси»
«Монреаль» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. Игра прошла на арене «Пруденшал Центр» в Ньюарке.
У «Канадиенс» забили Алекс Ньюхук, Ник Сузуки и Джейк Эванс. У «Дэвилз» шайбы забросили Люк Евангелиста и Тимо Майер.
«Монреаль» набрал 30 очков в 22 матчах и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 3-й строчке — 30 очков в 22 играх.
Следующим соперником «Канадиенс» будет «Каролина» (20 ноября), а «Дэвилз» встретится с «Сент-Луисом» (22 ноября).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|22
|16
|6
|35
|2
|Нью-Джерси
|22
|15
|7
|30
|3
|Рейнджерс
|22
|13
|9
|27
|4
|Айлендерс
|21
|10
|11
|25
|5
|Филадельфия
|25
|8
|17
|22
|6
|Вашингтон
|20
|10
|10
|20
|7
|Коламбус
|20
|8
|12
|16
|8
|Питтсбург
|21
|7
|14
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|22
|15
|7
|32
|2
|Монреаль
|23
|14
|9
|32
|3
|Оттава
|23
|14
|9
|31
|4
|Бостон
|22
|14
|8
|29
|5
|Флорида
|23
|12
|11
|27
|6
|Баффало
|22
|9
|13
|22
|7
|Детройт
|22
|8
|14
|19
|8
|Торонто
|24
|8
|16
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|24
|17
|7
|38
|2
|Даллас
|22
|14
|8
|30
|3
|Колорадо
|23
|13
|10
|29
|4
|Нэшвилл
|22
|11
|11
|27
|5
|Юта
|23
|11
|12
|25
|6
|Виннипег
|23
|11
|12
|25
|7
|Сент-Луис
|22
|11
|11
|24
|8
|Чикаго
|22
|6
|16
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|24
|17
|7
|37
|2
|Вегас
|24
|13
|11
|31
|3
|Анахайм
|23
|11
|12
|23
|4
|Сан-Хосе
|24
|10
|14
|22
|5
|Сиэтл
|19
|10
|9
|21
|6
|Калгари
|23
|10
|13
|21
|7
|Лос-Анджелес
|20
|7
|13
|16
|8
|Ванкувер
|24
|5
|19
|11
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|21.11
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|Каролина – Эдмонтон
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|21.11
|23:30
|Калгари – Чикаго
|- : -
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