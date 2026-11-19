«Монреаль» победил «Нью-Джерси»

«Монреаль» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. Игра прошла на арене «Пруденшал Центр» в Ньюарке.

У «Канадиенс» забили Алекс Ньюхук, Ник Сузуки и Джейк Эванс. У «Дэвилз» шайбы забросили Люк Евангелиста и Тимо Майер.

«Монреаль» набрал 30 очков в 22 матчах и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 3-й строчке — 30 очков в 22 играх.

Следующим соперником «Канадиенс» будет «Каролина» (20 ноября), а «Дэвилз» встретится с «Сент-Луисом» (22 ноября).