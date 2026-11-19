«Рочестер» переиграл «Сиракьюз», Комаров забил гол

«Рочестер» обыграл «Сиракьюз» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 2:1. Игра прошла на «Арене Медицинского университета Апстейт» в Сиракьюсе.

Российский нападающий фарм-клуба «Баффало» Всеволод Комаров в начале второго периода реализовал большинство и открыл счет в этой встрече. Теперь у 22-летнего россиянина 7 (2+5) очков в 14 играх этого сезона.

«Рочестер» набрал 19 очков в 16 матчах и занимает 3-е место в Северном дивизионе. «Сиракьюз» идет на 7-й строчке — 15 очков в 16 играх.

АХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиракьюз» — «Рочестер» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Комаров (бол), 26:02 — 0:1. Шири (бол), 48:21 — 0:2. Джеймс (бол), 56:11 — 1:2.