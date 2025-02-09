Овечкин вышел на 11-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты».

39-летний россиянин поучаствовал во втором голе «Кэпиталз», который был забил в большинстве на 13-й минуте игры.

Овечкин достиг отметки в 1591 (879+712) очко за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он обогнал Фила Эспозито и вышел на единоличное 11-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

В нынешнем сезоне на счету форварда 26 голов и 15 результативных передач в 39 матчах за «Вашингтон».