Кучеров был отправлен в запас за несколько минут до начала матча с «Монреалем»

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров не примет участие в матче с «Монреалем».

Российский форвард был заявлен и провел разминку, однако за несколько минут до стартового вбрасывания был отправлен в запас.

В это сезоне на счету 31-летнего форварда 82 (25+57) в 52 матчах. Кучеров занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров.