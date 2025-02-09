«Вашингтон» по буллитам проиграл «Юте», Овечкин сделал три результативные передачи
«Вашингтон» проиграл «Юте» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 Б.
Голы гостей в основное время забили Дилан Гюнтер, Джек Макбэйн, Джош Доан и Майкл Карконе. У «Кэпиталз» дубль оформил Том Уилсон, еще по шайбе забросили Пьер-Люк Дюбуа и Дилан Строум.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился тремя результативными передачами в этом матче. На счету 39-летнего россиянина стало 43 (26+17) очка в 39 играх нынешнего сезона. Всего за карьеру он набрал 1593 (879+714) результативных балла и вышел на 11-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.
«Вашингтон» с 80 очками после 55 матчей продолжает лидировать в таблице Восточной конференции. «Юта» (57 очков в 56 играх) идет 10-й на «Западе».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Юта» — 4:5 Б (2:3, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)
Голы: Доан — 4 (Макбэйн, Ингрэм), 1:10 — 0:1. Карконе — 5 (Гюнтер, Десаймон), 1:42 — 0:2. Уилсон — 23 (бол., Дюбуа, Строум), 3:47 — 1:2. Макбэйн — 11 (Кессельринг, Доан), 7:07 — 1:3. Дюбуа — 13 (бол., Уилсон, Овечкин), 12:38 — 2:3. Гюнтер — 20 (бол., Келлер, Сергачев), 22:47 — 2:4. Строум — 16 (Овечкин, Макмайкл), 44:49 — 3:4. Уилсон — 24 (Овечкин, Карлсон), 58:29 — 4:4.
Победный буллит: Шмальц.
Вратари: Томпсон — Ингрэм (Веймелка, 32:38).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 43 (15+10+15+3) — 28 (9+11+7+1).
Наши: Овечкин (18.31/4/0) — Сергачев (25.51/0/-2).
9 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.
|Столичный дивизион
|И
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|П
|О
|1
|Каролина
|82
|53
|29
|113
|2
|Питтсбург
|82
|41
|41
|98
|3
|Филадельфия
|82
|43
|39
|98
|4
|Вашингтон
|82
|43
|39
|95
|5
|Коламбус
|82
|40
|42
|92
|6
|Айлендерс
|82
|43
|39
|91
|7
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|87
|8
|Рейнджерс
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|34
|48
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|82
|50
|32
|109
|2
|Тампа-Бэй
|82
|50
|32
|106
|3
|Монреаль
|82
|48
|34
|106
|4
|Бостон
|82
|45
|37
|100
|5
|Оттава
|82
|44
|38
|99
|6
|Детройт
|82
|41
|41
|92
|7
|Флорида
|82
|40
|42
|84
|8
|Торонто
|82
|32
|50
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|55
|27
|121
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|112
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|104
|4
|Юта
|82
|43
|39
|92
|5
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|86
|6
|Нэшвилл
|82
|38
|44
|86
|7
|Виннипег
|82
|35
|47
|82
|8
|Чикаго
|82
|29
|53
|72
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|39
|43
|95
|2
|Эдмонтон
|82
|41
|41
|93
|3
|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
|82
|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
|39
|43
|86
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|79
|7
|Калгари
|82
|34
|48
|77
|8
|Ванкувер
|82
|25
|57
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Каролина - Вегас
|1 - 2
|1/2 финала
|
Каролина - Монреаль
|4 - 1
|
Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
0 - 4
|0 - 4
|1/4 финала
|
Баффало - Монреаль
|3 - 4
|
Вегас - Анахайм
|4 - 2
|
Колорадо - Миннесота
|4 - 1
|
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
|4 - 0
|1/8 финала
|
Баффало - Бостон
|4 - 2
|
Вегас - Юта
|4 - 2
|
Эдмонтон - Анахайм
|2 - 4
|
Тампа-Бэй - Монреаль
|3 - 4
|
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
|4 - 0
|
Даллас - Миннесота
|2 - 4
|
Питтсбург - Филадельфия
|2 - 4
|
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
|4 - 0
|10.06
|03:00
|Вегас – Каролина
|- : -