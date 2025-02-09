«Вашингтон» по буллитам проиграл «Юте», Овечкин сделал три результативные передачи

«Вашингтон» проиграл «Юте» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 Б.

Голы гостей в основное время забили Дилан Гюнтер, Джек Макбэйн, Джош Доан и Майкл Карконе. У «Кэпиталз» дубль оформил Том Уилсон, еще по шайбе забросили Пьер-Люк Дюбуа и Дилан Строум.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился тремя результативными передачами в этом матче. На счету 39-летнего россиянина стало 43 (26+17) очка в 39 играх нынешнего сезона. Всего за карьеру он набрал 1593 (879+714) результативных балла и вышел на 11-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

«Вашингтон» с 80 очками после 55 матчей продолжает лидировать в таблице Восточной конференции. «Юта» (57 очков в 56 играх) идет 10-й на «Западе».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Юта» — 4:5 Б (2:3, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Доан — 4 (Макбэйн, Ингрэм), 1:10 — 0:1. Карконе — 5 (Гюнтер, Десаймон), 1:42 — 0:2. Уилсон — 23 (бол., Дюбуа, Строум), 3:47 — 1:2. Макбэйн — 11 (Кессельринг, Доан), 7:07 — 1:3. Дюбуа — 13 (бол., Уилсон, Овечкин), 12:38 — 2:3. Гюнтер — 20 (бол., Келлер, Сергачев), 22:47 — 2:4. Строум — 16 (Овечкин, Макмайкл), 44:49 — 3:4. Уилсон — 24 (Овечкин, Карлсон), 58:29 — 4:4.

Победный буллит: Шмальц.

Вратари: Томпсон — Ингрэм (Веймелка, 32:38).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 43 (15+10+15+3) — 28 (9+11+7+1).

Наши: Овечкин (18.31/4/0) — Сергачев (25.51/0/-2).

9 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.