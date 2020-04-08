Овечкин поблагодарил врачей за борьбу с коронавирусом

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в Twitter поблагодарил врачей за борьбу с коронавирусом. К сообщению он прикрепил фотографию с Кубком Стэнли, сделанную в одном из медицинских центров.

«Спасибо всем врачам и работникам госпиталей за все, что вы делаете. Мы благодарим Вас! Благослови вас Бог», — написал Овечкин.

Thank you to all doctors and hospital teams for everything you are doing ))We thank you!!! God bless ??#healthcareheroes pic.twitter.com/DLfQokpSHr — Alex Ovechkin (@ovi8) April 7, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 7 на 8 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 421 443 человека. Умерших — 81 659, выздоровевших — 301 527.

По данным Роспотребнадзора на день 7 апреля, в России коронавирус выявлен у 7 496 человек в 78 регионах, зарегистрированы 58 летальных случая, выздоровело 494 человека.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется