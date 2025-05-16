Коннор стал третьим игроком в истории «Виннипега» с 10 голевыми пасами в одном розыгрыше Кубка Стэнли

Нападающий «Виннипега» Кайл Коннор отметился двумя голевым передачами в пятом матче второго раунда Кубка Стэнли против «Далласа» (4:0). Форвард сделал 10-ю и 11-ю голевые передачи в плей-офф НХЛ.

28-летний американец стал третьим игроком в истории «Джетс» с 10 результативными пасами в одном розыгрыше плей-офф НХЛ. Ранее такой результат показали Блэйк Уилер (18 очков в 2018-м) и Дастин Бафлин (11 в 2018-м).

В этом сезоне Коннор набрал 16 (5+11) очков в 12 матчах Кубка Стэнли.