16 мая 2025, 10:44

Бриндамор — о дебюте Никишина: «У него блестящее будущее»

Сергей Ярошенко

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал игру защитника Александра Никишина за команду в пятом матче серии второго раунда плей-офф с «Вашингтоном» (3:1, 4-1).

«Я не знаю более трудной ситуации, в которую можно было бы отправить парня, особенно когда есть такой языковой барьер. Никишин станет хорошим игроком для нас, и у него блестящее будущее», — приводит слова Бриндамора журналист Уолт Рафф.

23-летний россиянин стал вторым игроком в истории «Каролины», который дебютировал в НХЛ прямо в Кубке Стэнли.

«Харрикейнз» объявили о подписании двухлетнего контракта с Никишиным 11 апреля. Ранее он выступал за СКА.

