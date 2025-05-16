«Каролина» выиграла 10-ю серию в Кубке Стэнли под руководством Бриндамора — это второй результат в НХЛ с 2019-го

«Каролина» выиграла у «Вашингтона» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 3:1. «Харрикейнз» победили в серии со счетом 4-1 и вышли в финал Восточной конференции.

«Каролина» одержала 10-ю победу в серии плей-офф НХЛ под руководством Рода Бриндамора. Это второй результат в лиге после 2019 года, когда канадец возглавил клуб. Больше серий выиграла лишь «Тампа» — 11.

В финале Восточной конференции «Каролина» встретится с победителем пары «Торонто» — «Флорида» (2-3).