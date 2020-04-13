Кен Холланд вспомнил, как «Детройт» мог задрафтовать Буре

Бывший генеральный менеджер «Детройта» Кен Холланд рассказал, как клуб могу выбрать нападающего Павла Буре на драфте-1989. Тогда Холланд работал еще скаутом «Красных крыльев».

— У нас был выбором в пятом раунде. Наш европейский скаут, Кристер Рокстрем, на протяжении 45 минут убеждал руководство клуба, чтобы мы взяли Буре. Он знал, что Павел провел достаточное количество матчей, чтобы иметь право выставлять свою кандидатуру на драфт, — приводит слова Холланда Hockey Beast со ссылкой на подкаст Sportsnet. — Но «Ред Уингз» взяли другого игрока. «Детройт» мог выбрать Павла в шестом раунде, но за пару пиков до нас это сделал «Ванкувер».

Мы могли заполучить на одном драфте и Буре и Федорова. Затом мы взяли в 11-м раунде Константинова.

1989 год стал поворотным для «Детройта». Тогда мы задрафтовали, Константинова, Федорова и Лидстрема. Вместе с Айзерманом они стали олицетворением «Детройта» на следующие 20 лет.