«В очередной раз не увидим суперзвездный состав сборной». Жена Малкина — о возможном отсутствии игроков НХЛ на Олимпиаде
Жена Малкина прокомментировала возможное отсутствие игроков НХЛ на Олимпиаде
07:32
Анна Кастерова, жена форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина, прокомментировала информацию о том, что игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду в Пекин.
«С вероятностью 90 процентов игроки НХЛ не смогут принять участие на Олимпийских играх в Пекине. В очередной раз на самом престижном турнире мы не увидим суперзвездный и сильный состав сборной. В ближайшие пару дней руководство лиги совместно с профсоюзом игроков примут и озвучат свое решение. Я все еще верю», — написала Кастерова в Instagram.
Ранее НХЛ приостановила регулярный сезон с 22 по 25 декабря. Решение об участии игроков лиги в Олимпиаде-2022 в Пекине должно быть принято в ближайшее время.
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