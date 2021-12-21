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«В очередной раз не увидим суперзвездный состав сборной». Жена Малкина — о возможном отсутствии игроков НХЛ на Олимпиаде

Жена Малкина прокомментировала возможное отсутствие игроков НХЛ на Олимпиаде
07:32
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Анна Кастерова, жена форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина, прокомментировала информацию о том, что игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду в Пекин.

«С вероятностью 90 процентов игроки НХЛ не смогут принять участие на Олимпийских играх в Пекине. В очередной раз на самом престижном турнире мы не увидим суперзвездный и сильный состав сборной. В ближайшие пару дней руководство лиги совместно с профсоюзом игроков примут и озвучат свое решение. Я все еще верю», — написала Кастерова в Instagram.

Ранее НХЛ приостановила регулярный сезон с 22 по 25 декабря. Решение об участии игроков лиги в Олимпиаде-2022 в Пекине должно быть принято в ближайшее время.

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Сергей Разин все материалы автора
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