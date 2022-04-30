«Аризона» сравняла счет в матче с «Нэшвиллом», пропустив четыре шайбы за первые 7 минут

«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Нэшвиллом».

«Койотс» пропустили четыре шайбы за первые 7 минут встречи, после чего Харри Сятери заменил в воротах Карела Веймелку. После этого «Аризона» забила четыре гола (13:21, 34:25, 38:24, 41:51) и сравняла счет.

«Нэшвилл» вышел в плей-офф НХЛ, «Аризона» останется на последней строчке Запада.