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Как Кучеров провел первую тренировку вместе с командой. Видео

10:04
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Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров провел первую тренировку на льду вместе с командой, информирует Fox Sun Sports.

Он катался уже около часа, когда остальные игроки вышли на лед, а затем продолжил тренировку уже с партнерами.

По словам генерального менеджера клуба Жульена Брисбуа, восстановление 27-летнего россиянина по графику. Его возвращение ожидается к плей-офф.

Кучеров не принимает участия в нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы бедра. В декабре прошлого года хоккеист успешно перенес операцию.

На видео с тренировки Кучеров в белой джерси.

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