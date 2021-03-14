Как Кучеров провел первую тренировку вместе с командой. Видео

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров провел первую тренировку на льду вместе с командой, информирует Fox Sun Sports.

Он катался уже около часа, когда остальные игроки вышли на лед, а затем продолжил тренировку уже с партнерами.

По словам генерального менеджера клуба Жульена Брисбуа, восстановление 27-летнего россиянина по графику. Его возвращение ожидается к плей-офф.

Кучеров не принимает участия в нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы бедра. В декабре прошлого года хоккеист успешно перенес операцию.

На видео с тренировки Кучеров в белой джерси.

Visual proof of Nikita Kucherov's attendance at morning skate. Kuch is in white. #Bolts #NSHvsTBL pic.twitter.com/Gkn0CxPNZp — Bryan Burns (@BBurnsNHL) March 13, 2021