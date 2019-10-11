Голы Абрамова и Анисимова не помогли «Оттаве» обыграть «Сент-Луис»

«Оттава» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла «Сент-Луису» — 4:6. Самым результативным игроком встречи стал форвард «блюзменов» Райан О'Райлли, набравший 4 (1+3) очка. На счету Ивана Барбашева результативная передача и показатель полезности «+1» за 14.31 на льду.

У защитника «Оттавы» Никиты Зайцева результативная передача и 4 заблокированных броска за 24.57 (3.33 — в меньшинстве). У Артема Анисимова и Виталия Абрамова по голу, у Владислава Наместникова — результативная передача.

В параллельной встрече «Детройт» обыграл «Монреаль» — 4:2.

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«Оттава» — «Сент-Луис» — 4:6 (2:0, 1:2, 1:4)

Голы: Абрамов — 1 (Сабурин, Зайцев), 8:10 — 1:0. Анисимов — 1 (К. Браун, Наместников), 19:07 — 2:0. Перрон — 2 (бол., О`Райлли, Пьетранджело), 29:07 — 2:1. Сундквист — 2 (Стин, Барбашев), 31:32 — 2:2. Тирни — 1 (мен.), 37:49 — 3:2. Боумистер — 1 (О`Райлли, Парэйко), 41:38 — 3:3. Шенн — 3, 52:47 — 3:4. Дюклер — 1 (Райан, Бреннстрем), 54:12 — 4:4. Перрон — 3 (Бозак, О`Райлли), 54:54 — 4:5. О`Райлли — 1 (п.в., Бозак), 58:44 — 4:6.

Вратари: Нильссон (57:41 — 58:44) — Аллен.

Штраф: 8 — 0.

Броски: 29 (8+12+9) — 37 (8+14+15).

Наши: Абрамов (8.17/3/+1), Анисимов (15.23/2/-1), Зайцев (24.57/1/0), Наместников (16.55/2/-1) — Барбашев (14.34/0/+1), Тарасенко (16.41/2/-1).

11 октября. Оттава. Canadian Tire Centre.

«Монреаль» — «Детройт» — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Голы: Хелм — 1 (Де ла Росе, Декейсер), 13:33 — 0:1. Армиа — 3 (Друэн, Дано), 19:07 — 1:1. Бертуцци — 3 (Ларкин, Декейсер), 19:37 — 1:2. Доми — 2 (бол., Татар, Питри), 24:34 — 2:2. Манта — 6 (бол., Чоловски, Хирозе), 35:38 — 2:3. Гленденинг — 2 (п.в., Филппула), 59:02 — 2:4.

Вратари: Прайс (58:02 — 59:02, 59:20) — Бернье.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 35 (12+12+11) — 34 (15+11+8).

Наши: — - -.

11 октября. Монреаль. Centre Bell.

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