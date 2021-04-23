Роднина — об отказе Панарина участвовать на ЧМ: «Почему вы так предъявляете только спортсменам?»
13:35
Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала возможное неучастие нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина в чемпионате мира в Латвии.
«Что значит, правильно ли это? Это его решение! У нас огромное количество ученых, которые работают в других странах и получают другое гражданство. У нас достаточно артистов, которые живут по всему миру. Почему вы так предъявляете только спортсменам? Это его решение и он за него отвечает. Правильно или не правильно — это он сам скоро поймет», — сказала Роднина «СЭ».
Ранее «СЭ» сообщал, что российский хоккеист и форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин намерен отказаться от участия в чемпионате мира по хоккею в Латвии.
(Данил Алешин)
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