Состоялось прощание с Ледовым дворцом ЦСКА
25 апреля 2021, 23:45
В Москве состоялось прощание с Ледовым дворцом ЦСКА.
Для болельщиков во дворце было организовано массовое катание, в котором приняли участие игроки «Звезды» и «Красной Армии». После этого был проведён товарищеский матч между командами «Красные» и «Синие», которые были составлены из болельщиков и игроков армейского клуба. По окончании матча болельщики собрались на площади перед дворцом и попрощались с ареной.
До свидания, ЛДС... pic.twitter.com/GkzZAENpSC— ХК ЦСКА Москва (@hccska) April 25, 2021
В этом году ЛДС ЦСКА будет снесен, на его месте будет построена новая многофункциональная арена.
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/general/sostoyalos_proshchanie_s_lds_tsska/
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