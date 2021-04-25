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Состоялось прощание с Ледовым дворцом ЦСКА

25 апреля 2021, 23:45

В Москве состоялось прощание с Ледовым дворцом ЦСКА.

Для болельщиков во дворце было организовано массовое катание, в котором приняли участие игроки «Звезды» и «Красной Армии». После этого был проведён товарищеский матч между командами «Красные» и «Синие», которые были составлены из болельщиков и игроков армейского клуба. По окончании матча болельщики собрались на площади перед дворцом и попрощались с ареной.

В этом году ЛДС ЦСКА будет снесен, на его месте будет построена новая многофункциональная арена.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/sostoyalos_proshchanie_s_lds_tsska/

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