В Москве состоялось прощание с Ледовым дворцом ЦСКА.

Для болельщиков во дворце было организовано массовое катание, в котором приняли участие игроки «Звезды» и «Красной Армии». После этого был проведён товарищеский матч между командами «Красные» и «Синие», которые были составлены из болельщиков и игроков армейского клуба. По окончании матча болельщики собрались на площади перед дворцом и попрощались с ареной.

В этом году ЛДС ЦСКА будет снесен, на его месте будет построена новая многофункциональная арена.