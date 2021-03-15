Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    МХЛ

Врачи рассказали о состоянии игрока МХЛ, оказавшегося в реанимации

18:06
Теги:

Врачи не видят положительной динамики в состоянии защитника клуба Молодежной хоккейной лиги «Динамо» (Санкт-Петербург) Тимура Файзутдинова, оказавшегося в реанимации после попадания в него шайбы. Состояние оценивается как критическое.

«Состояние критическое — так оценивают врачи больницы им. Соловьева состояние капитана молодежной хоккейной команды «Динамо» Тимура Файзутдинова. При всем объеме интенсивной терапии, которую сейчас применяют реаниматологи больницы, к сожалению, положительной динамики нет», — сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области РИА Новости.

Инцидент произошел в матче первого раунда плей-офф МХЛ против молодежной команды ярославского «Локомотива», который состоялся 12 марта и завершился поражением «Динамо» со счетом 1:5. Защитник МХК «Динамо» (Санкт-Петербург) Тимур Файзутдинов был госпитализирован в больницу в Ярославле в тяжелом состоянии.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210315/proisshestviya-1601363205.html

МХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир