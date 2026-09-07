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Хоккейный клуб Чайка продолжит выступать в ледовом дворце Нагорный

«Чайка» продолжит выступать в ледовом дворце «Нагорный»

Руслан Минаев

Нижегородская «Чайка», выступающая в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), продолжит проводить домашние матчи во дворце спорта «Нагорный».

«Там остается играть «Чайка», в любом случае там концерты будут проводить, он функционирует», — сообщил журналистам министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

По словам министра, в дальнейшем планируется провести экспертизу ледового дворца, после чего объект отремонтируют.

Ранее в «Нагорном» домашние матчи проводило «Торпедо». С сезона-2026/27 нижегородский клуб КХЛ переехал на новую «Волга Арену».

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ХК Чайка
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