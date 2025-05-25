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25 мая 2025, 12:29

В «СКА-1946» намерены сохранить главного тренера Титова

Руководство СКА рассчитывает на продолжение сотрудничества с Германом Титовым в качестве главного тренера клуба МХЛ «СКА-1946», рассказал заместитель председателя совета директоров СКА Роман Ротенберг.

«Два Кубка за четыре года, серебро и бронза ребята молодцы, они развиваются. Мы всегда рассчитываем на Германа Титова, обсудим вопрос по его будущему, он развивает наших ребят. Мы рассчитываем на него и на весь тренерский штаб», цитирует Ротенберга ТАСС.

Герман Титов работает в санкт-петербургском клубе с 2024 года.

«СКА-1946» проиграл «Спартаку» в финальной серии Кубка Харламова (3-4).

Источник: ТАСС
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ХК СКА-1946
Герман Титов
Роман Ротенберг
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