В «СКА-1946» намерены сохранить главного тренера Титова

Руководство СКА рассчитывает на продолжение сотрудничества с Германом Титовым в качестве главного тренера клуба МХЛ «СКА-1946», рассказал заместитель председателя совета директоров СКА Роман Ротенберг.

«Два Кубка за четыре года, серебро и бронза — ребята молодцы, они развиваются. Мы всегда рассчитываем на Германа Титова, обсудим вопрос по его будущему, он развивает наших ребят. Мы рассчитываем на него и на весь тренерский штаб», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Герман Титов работает в санкт-петербургском клубе с 2024 года.

«СКА-1946» проиграл «Спартаку» в финальной серии Кубка Харламова (3-4).