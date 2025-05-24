MVP плей-офф МХЛ Рябов: «Седьмой матч финала — самый тяжелый момент сезона»

Нападающий МХК «Спартак» Иван Рябов в интервью «СЭ» прокомментировал победу в финале МХЛ Кубка Харламова над «СКА-1946» (4-3).

— Что стало решающими моментом в седьмом матче? За счет чего победили?

— Только благодаря характеру и работе. Мы понимали, что надо выиграть только один матч.

— Из чего сложилось чемпионство «Спартака»? Какие самые тяжелые моменты сезона?

— Самый тяжелый момент сезона — сегодня. Седьмой матч финала — кто об этом мог мечтать? Такое могло присниться только во сне. Наша команда — команда героев. Только одно слово — семья!

В Кубке Харламова-2025 Иван Рябов набрал 26 (13+13) очков в 20 матчах.