25 мая 2025, 18:14

Форвард «Спартака» Варюшкин стал лучшим нападающим финала Кубка Харламова

Форварда «Спартака» Егора Варюшкина признали лучшим нападающим финала Кубка Харламова в сезоне-2024/25.

В седьмом матче серии плей-офф против «СКА-1946» (6:2) Варюшкин забил два гола.

В сезоне-2024/25 20-летний нападающий провел 31 матч в регулярном чемпионате МХЛ и набрал 31 (10+21) очко. В плей-офф у него 21 матч и 25 (6+19) очков.

Варюшкин является выпускником школы «Спартака».

«Спартак» победил «СКА-1946» в финальной серии Кубка Харламова со счетом 4-3.

