"Тюменский легион" победил "Снежных барсов", "Сибирские снайперы" по буллитам обыграли "Белых медведей"

"Тюменский легион" обыграл "Снежных барсов" в матче регулярного чемпионата МХЛ - 4:2. Команда из Тюмени набрала 51 очко и расположилась на 11-м месте в Восточной конференции. Клуб из Астаны с 52 баллами занимает 10-ю строчку.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Снежные барсы" (Астана) - "Тюменский легион" (Тюмень) - 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

Голы: Волков - 12 (Тимофеев, П. Ушаков), 21:21 - 0:1. Шабанов - 7 (Пылаев), 24:04 - 0:2. Верещагин - 1 (Мусоров), 27:36 - 1:2. Арзамасцев - 12, 48:34 - 1:3. Бойко - 9 (Мусоров), 48:41 - 2:3. Лужин - 4 (п.в.), 59:47 - 2:4.

Вратари: Еремеев (59:15 - 59:47) - Дремин.

Судья: Косарезов.

"Сибирские снайперы" (Новосибирск) - "Белые медведи" (Челябинск) - 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Ширяев - 9 (бол., Попов, Шабанов), 2:24 - 0:1. Новопашин - 1 (Потапов, Юров), 30:12 - 1:1. Гатиятулин - 6 (Попов, Кулиев), 51:21 - 1:2. Челбаев - 9 (бол., Папст, Юров), 56:48 - 2:2.

Победный буллит: Челбаев.

Вратари: Щербаков - Горбунов.

Судьи: Литвинов, Отмахов.

"Алтай" (Усть-Каменогорск) - "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Голы: Голоднюк - 22 (бол., Грымзин, Латышевич), 1:43 - 0:1. Кожевников - 22 (мен., Савчик), 5:44 - 0:2. Голоднюк - 23 (Грымзин), 27:45 - 0:3. Шапорев - 12 (мен., Лагунов), 55:50 - 1:3.

Вратари: Шутов - Кузмаул.

Судья: Шмаков.

"Спутник" (Альметьевск) - "Сарматы" (Оренбург) - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Колесников - 5, 52:17 - 1:0. Мельников - 11, 53:40 - 2:0.

Вратари: Минегалиев - Мустафин.

Судьи: Пестов, Потапов.

"Ирбис" (Казань) - "Авто" (Екатеринбург) - 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)

Голы: Дербенев - 14 (Седов), 13:13 - 0:1. Белоцкий - 14 (Воронков, Журавлев), 34:12 - 0:2. Шестопалов - 6 (буллит), 41:03 - 1:2. Захаров - 19 (Тютяев, Еркин), 41:11 - 1:3. Богатов - 1 (Муравьев, Тимиров), 42:55 - 2:3. Суслов - 8 (бол., Валитов, Тютяев), 51:58 - 2:4. Тютяев - 16, 57:21 - 2:5.

Вратари: Ахтямов - Галкин.

Судьи: Величко, Журавлев.

"МХК Спартак" (Москва) - "МХК Динамо" (Москва) - 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)

Голы: Леванов - 7 (Шалагин, Копылов), 3:52 - 1:0. Пивовар - 3 (бол., Шабловский, Шалагин), 17:59 - 2:0. Толпегин - 10 (бол., Чувилов), 24:56 - 2:1. Шалагин - 32 (Шабловский, Тагиров), 32:36 - 3:1. Шалагин - 33 (Кузнецов), 46:40 - 4:1. Гофман - 2 (Бабушкин), 49:32 - 4:2. Петрунин - 13 (бол., Семенеко, Чувилов), 56:52 - 4:3. Копылов - 1 (Новрузов), 57:48 - 5:3.

Вратари: Сковронский - Куликов.

Судьи: Сюрдяев, Черенков.

"Реактор" (Нижнекамск) - "Стальные лисы" (Магнитогорск) - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Мошкин - 1 (Господынько, Захаров), 7:41 - 0:1. Паранин - 6 (Михайлов), 23:53 - 1:1. Шарифьянов - 11 (бол., Хайруллов, Шафигуллин), 46:34 - 2:1.

Вратари: Озолин - Кочетков (58:04 - 58:18, 58:34).

Судьи: Светилов, Фатихов.

"Крылья Советов" (Москва) - "Красная Армия" (Москва) - 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)

Голы: Замалиев - 13 (Долгопятов, Климов), 12:54 - 0:1. Кокшаров - 13 (Кизиков, Глебов), 28:18 - 1:1. Хулапов - 10 (Солопанов, Филин), 32:48 - 1:2. Мещеряков - 13 (Пугачев, Аноп), 40:48 - 1:3. Филин - 8 (бол., Соркин, Недилько), 45:34 - 1:4. Мещеряков - 14 (Пугачев, Аноп), 50:41 - 1:5.

Вратари: Мельников (Кадочников, 50:41) - Лозебников.

Судьи: Арзамазов, Глазырин.

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