«Омские Ястребы» обыграли «Спутник» и лидируют на Востоке

Завершились очередные матчи регулярного чемпионата Париматч МХЛ

«Омские Ястребы» на выезде обыграли «Спутник» — 5:3. Команда набрала 52 очка и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции.

Париматч МХЛ

Регулярный чемпионат

«МХК Спартак» (Москва) — «Алмаз» (Череповец) — 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Голы: Луховской — 15 (Неволин), 10:51 — 0:1. Луховской — 16 (мен.), 14:25 — 0:2. Богатов — 3 (Ковтун, Воинков), 30:26 — 0:3.

Вратари: Куликов — Виноградов.

Судьи: Зосимов, Хуторов.

4 декабря. Москва. МСК ЦСКА Арена (малая арена).

«Спутник» (Альметьевск) — «Омские ястребы» (Омск) — 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)

Голы: Волошин — 5 (Берестнев), 3:38 — 0:1. Машков — 5 (Савченко), 10:38 — 0:2. Ахметзянов — 1 (бол., Мельников, Шарипов), 16:44 — 1:2. Черников — 5 (Савченко, Елизаров), 22:43 — 1:3. Коротков — 6 (бол., Закиров, Галимарданов), 25:36 — 2:3. Яневский — 3 (Денисевич, Волошин), 28:41 — 2:4. Кабиров — 7 (Коротков, Закиров), 58:41 — 3:4. Асташевский — 15 (п.в., Чинахов), 59:45 — 3:5.

Вратари: Косицких (Насыров, 22:43, 59:09 — 59:45) — Дианов.

Судьи: Гайнуллин, Сюрдяев.

4 декабря. Альметьевск. ДС «Юбилейный».

«Толпар» (Уфа) — «Алтай» (Усть-Каменогорск) — 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)

Голы: Горюхин — 3 (Газимов, Козлов), 12:11 — 1:0. Башкиров — 10 (Пустозеров), 18:54 — 2:0. Чалов — 3 (Воробьев, Лагунов), 21:54 — 2:1. Скоропад — 2 (Валеев), 28:12 — 3:1. Баканин — 4 (С. Шаповаленко, Козлов), 49:41 — 4:1. Пономаренко — 2 (Скоропад, Валеев), 50:32 — 5:1. Сучков — 7, 50:45 — 6:1.

Вратари: Кулешов — Мейдер (Нурек, 20:00).

Судьи: Мельников, Назаров.

4 декабря. Уфа. Городской дворец спорта.

«Сарматы» (Оренбург) — «Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Ипатов — 12 (Житников, Пивунов), 39:59 — 1:0.

Вратари: Бородкин — Кузьмин (58:24).

Судьи: Вахитов, Журавлев.

4 декабря. Орск. ДС «Юбилейный».

«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Голы: Алексеев — 8 (Давыдов, Цыбин), 0:35 — 0:1. Ежов — 11 (бол., Тимошенко), 11:13 — 1:1. Растворов — 3 (Буйнич, Светов), 19:25 — 1:2. Никулин — 7 (бол., Алексеев), 30:22 — 1:3. Воробьев — 6 (Воронин, Попов), 32:25 — 2:3.

Вратари: Кузмаул (Ступин, 30:22, 59:28 — 59:54) — Громовик.

Судьи: Гайсин, Меньших.

4 декабря. Ханты-Мансийск. Ледовый Дворец Спорта.

«Красная Армия» (Москва) — «Тайфун» (Уссурийск) — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Победный буллит: Недилько.

Вратари: Скотников — Синегубкин.

Судьи: Барышев, Морозов.

4 декабря. Москва. ЛДС ЦСКА.

«Ректор» (Нижнекамск) — «Тюменский легион» (Тюмень) — 6:4 (4:1, 2:0, 0:3)

Голы: Чивилев — 13 (Паранин), 0:22 — 1:0. Михайлов — 4 (Мартынов, Полькин), 0:50 — 2:0. Михайлов — 5 (Полькин, Грошев), 6:58 — 3:0. Головин — 11 (бол., Горшков, Коваленко), 17:59 — 3:1. Толкачев — 1 (Валеев, Мустафин), 18:35 — 4:1. Чивилев — 14 (Хайруллов), 34:42 — 5:1. Полькин — 9 (Мартынов), 39:59 — 6:1. Богданов — 2 (бол., Цибин, Головин), 41:50 — 6:2. Коваленко — 3 (бол., Бурлуцкий, Ляпустин), 43:06 — 6:3. Богданов — 3 (бол., Головин), 50:11 — 6:4.

Вратари: Озолин (Шакиров, 40:00) — Гущин (Щетилин, 0:50).

Судьи: Прусов, Хартин.

4 декабря. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».

«МХК Атлант» (Мытищи) — «Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Голы: Ахметвалиев — 8 (Агеев, Башлаев), 4:44 — 0:1. Кротов — 5, 11:57 — 0:2. Баснев — 9 (бол., Москалев, Бозунов), 37:38 — 0:3. Н. Миллер — 4 (бол., Герганкин, Шмелев), 49:25 — 1:3.

Вратари: Задорожный — Колупаев.

Судьи: Лерке, Ханов.

4 декабря. Мытищи. МУП «Арена Мытищи».

«ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — «Локо» (Ярославль) — 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)

Голы: Дарьин — 6 (Бычков), 7:30 — 0:1. Манин — 19 (Сигорин, Смирнов), 17:00 — 0:2. Березкин — 11 (Лукичев, Денежкин), 25:12 — 0:3. Тювилин — 2 (Дарьин), 29:08 — 0:4. Дяденькин — 4 (Березкин), 29:44 — 0:5. Дарьин — 7 (Манин), 52:20 — 0:6. Дарьин — 8 (Горячев, Манин), 57:39 — 0:7.

Вратари: Пакин — Горшков.

Судьи: Майтак, Шевчук.

4 декабря. Дмитров. СК «Дмитров».