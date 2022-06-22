Филипп Метлюк возглавил МХК «Спартак»

Хоккейный клуб «Спартак» на официальном сайте сообщил об изменениях в тренерском штабе молодежной команды.

МХК «Спартак» возглавил Филипп Метлюк. Ранее 40-летний специалист возглавлял молодежную команду «Ладья» из Тольятти и работал в тренерском штабе клуба Высшей хоккейной лиги «Горняк».

В бытность игроком, воспитанник тольяттинской «Лады» играл на позиции защитника за сборную России, выигрывал Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом», становился серебряным и трижды бронзовым призером чемпионатов страны в составе «Лады» и «Салавата Юлаева».