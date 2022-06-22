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Сегодня, 16:01

Филипп Метлюк возглавил МХК «Спартак»

Иван Шитик
Корреспондент
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Хоккейный клуб «Спартак» на официальном сайте сообщил об изменениях в тренерском штабе молодежной команды.

МХК «Спартак» возглавил Филипп Метлюк. Ранее 40-летний специалист возглавлял молодежную команду «Ладья» из Тольятти и работал в тренерском штабе клуба Высшей хоккейной лиги «Горняк».

В бытность игроком, воспитанник тольяттинской «Лады» играл на позиции защитника за сборную России, выигрывал Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом», становился серебряным и трижды бронзовым призером чемпионатов страны в составе «Лады» и «Салавата Юлаева».

Источник: https://spartak.ru/news/events/mkhk-spartak-vozglavil-filipp-metlyuk/
МХК Спартак
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