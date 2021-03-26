Ледовый спорткомплекс ЦСКА имени Боброва принял последний хоккейный матч

Ледовый спортивный комплекс ЦСКА имени Всеволода Боброва принял последний профессиональный хоккейный матч, сообщает официальный сайт МХЛ. Им стала игра 1/4 финала Кубка Харламова между «Красной Армией» и московским «Динамо». Динамовцы выиграли 3:1 и победили в серии 3-0.

В конце 2020 года стало известно, что на Ленинградском проспекте будет построен новый комплекс, включающий многофункциональную арену и ряд других спортивных объектов. Новый хоккейный стадион будет вмещать не менее 10 тысяч зрителей. На базе нового спортивного комплекса планируется организовать современную тренировочную базу хоккейного клуба ЦСКА с двумя катками и ареной вместимостью около 2 500 человек.

Ледовый спорткомплекс ЦСКА вместимостью в 5500 зрителей открылся 21 сентября 1991 года. Он был основной площадкой армейцев до их переезда на «ЦСКА-Арену» в 2018 году.