«Челмет» уступил «КРС-БСУ», а «Рубин» одолел «ЦСК ВВС» в овертайме

Состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Париматч-МХЛ. «Челмет» уступил команде из Пекина «КРС-БСУ» (2:4), а «Рубин» одолел «ЦСК ВВС» в овертайме (1:0).

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«Челмет» (Челябинск) — «КРС-БСУ» (Пекин) — 2:4 (2:1, 0:3, 0:0)

Голы: Фатеев — 1 (Жиляков), 9:08 — 1:0. Сето — 5 (бол., Чен, Ху), 14:31 — 1:1. Гришаков — 3 (Лавриненко, Кирпичников), 19:54 — 2:1. Чен — 1 (Чжан Пэнфэй), 24:33 — 2:2. Сето — 6 (бол., Джо, Чен), 30:04 — 2:3. Инь Руди — 1 (Уолчак), 35:52 — 2:4.

Вратари: Сухачев (Горбунов, 35:52) — Боярчук (24:27 — 24:33).

Судьи: Анашин, Парфенов.

11 октября. Челябинск. ДС «Юность».

«Южный Урал» (Орск) — «Ценг Тоу» (Цзилинь) — 3:4 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Васильев — 5 (бол., Епимахин, Лысенко), 3:44 — 0:1. Курепанов — 3 (бол., Шипин, Марченков), 8:11 — 1:1. Марзоев — 4, 8:21 — 2:1. Кузнецов — 2 (Кожевников), 12:57 — 2:2. Марченков — 1 (мен., Уфимцев, Кожевников), 23:12 — 3:2. Кожевников — 3 (мен., Галеев), 44:25 — 3:3. Швецов — 4 (Яковлев, Курдюков), 64:08 — 3:4.

Вратари: Мустафин — Яковлев.

Судьи: Степучев, Шемякин.

11 октября. Орск. ДС «Юбилейный».

«Рубин» (Тюмень) — «ЦСК ВВС» (Самара) — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Зотов — 3, 60:27 — 1:0.

Вратари: Назаров — Попков.

Судьи: Кислов, Мелихов.

11 октября. Тюмень. Дворец спорта.

«Югра» (Ханты-Мансийск) — «Лада» (Тольятти) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Пилипенко — 10 (Сигарев), 21:22 — 1:0.

Вратари: Волков — Скрынник.

Судьи: Беляев, Самарин.

11 октября. Ханты-Мансийск. «Арена Югра».

«Динамо» (Тверь) — «Химик» (Воскресенск) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Губин — 4 (бол., Тесленко, Зюзякин), 10:48 — 0:1.

Вратари: Тяло (58:27) — Хомченко.

Судьи: Бестужев, Макашов.

11 октября. Тверь. СК «Юбилейный».

«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Звезда» (Чехов) — 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Голы: Глухов — 3 (Морозов), 10:13 — 1:0. Курбатов — 6 (Огирчук, Петьков), 16:22 — 2:0. Морозов — 1 (бол., Подколзин), 24:13 — 3:0. Афонасьевский — 4 (Мясищев), 37:26 — 3:1.

Вратари: Лысенков — Самойлов (Лозебников, 20:00, 59:01).

Судьи: Метальников, Цицаров.

11 октября. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».