Овечкин, Дацюк и Кузнецов проводили Зарипова. Зрелище, трогающее до слез

Впечатления от прощального матча легенды российского хоккея.

Созвездие

Ради таких моментов люди с ранних лет и играют в хоккей. В Казани с размахом проводили легенду КХЛ Даниса Зарипова. Билеты на прощальный матч Капитана Татарстан разлетелись за пару дней. Ажиотаж подчеркивает, как болельщики обожают 25-го номера «Ак Барса», который теперь выведут из обращения впервые с 1967 года. Зарипов — национальный супергерой. Человек, выигравший пять Кубков Гагарина. Ориентир для мальчишек, которые только-только знакомятся с хоккейной жизнью. Такой игрок заслужил масштабную церемонию с приглашением суперзвезд — как действующих, так и завершивших карьеру.

Организаторы постарались сделать мероприятие, которое действительно войдет в историю. Далеко не каждый именитый хоккеист соглашается на прощальные матчи. Зарипов не только устроил трогательную встречу старых друзей, но и подарил праздник казанской публике. Не каждый день увидишь на льду Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Павла Дацюка, Илью Ковальчука, Василия Кошечкина, Сергея Мозякина, Алексея Морозова, Сергея Зиновьева и многих других топовых игроков.

Фото ХК «Ак Барс»

Гостями прощального матча стали не только известные хоккеисты, что подчеркивает уважение к Зарипову. Мэр Казани Ильсур Метшин сыграл в тройке с Овечкиным. Сам Александр признался, что хотел больше пасовать партнеру. «Пытаюсь отдавать, ищу его — а он не забивает. Как мне Метшин? Пока слабовато. Я ему сказал, что надо пожестче клюшку держать», — в шутку высказался об игре с мэром Казани капитан «Вашингтона». Овечкин привел в восторг болельщиков в серии буллитов, когда исполнил шикарный бросок и поразил ворота Эмиля Гарипова из-под ноги.

Поблагодарили Даниса за славную карьеру президент «Ак Барса» Наиль Маганов и министр спорта республики Владимир Леонов. Зарипова включили в Книгу почета Казани. Из близких партнеров не доехали до Татарстана разве что Евгений Малкин и Ян Коварж. С первым Данис пересекался в сборной России. С чешским центром сформировал сильнейшую тройку в истории КХЛ и выиграл два Кубка Гагарина, выступая за «Магнитку». Впрочем, прощальный матч Зарипова вовсе прошел без легионеров — особо удивляться этому не нужно.

Перед матчем Зарипов пообщался с прессой и ответил на волнующие журналистов вопросы. Даниса удивило внимание СМИ к прощальному матчу. Ближайшие планы герой вечера оставил в тайне. Нужно выдохнуть после длинной и содержательной карьеры. Зарипов подчеркнул желание остаться в хоккее — надо только найти компромисс с руководством клуба. Весьма вероятно, что в скором времени Данис Зиннурович войдет в спортивный штат «Ак Барса» и сменит экипировку на отутюженный костюм. Накопленный за карьеру опыт, несомненно, поможет клубу.

Евгений Кузнецов. Фото ХК «Ак Барс»

Матч

Зарипов как главный виновник торжества отыграл за две команды. Первый период провел за зеленых, после перерыва вышел за белых. Прилив ностальгии вызвало воссоединение супертройки «Ак Барса» Зарипов — Зиновьев — Морозов. Химия между форвардами никуда не делась, хотя шероховатости в передачах прослеживались. Белые победили в вечер Зарипова (12:9), сам Данис забросил три шайбы, исполнил фирменный буллит, но итоговый счет интересовал меньше всего. Собравшиеся игроки подарили праздник Казани и проводили легендарного партнера. Хоккеист, которого уважают все, — так можно коротко описать Зарипова.

Илья Ковальчук, Александр Овечкин и Александр Радулов. Фото ХК «Ак Барс»

Совсем не верится, что Данис завершил карьеру. Оставить клюшки и коньки в раздевалке нападающий планировал год назад, но продолжил играть. Чемпионского прощания не получилось. Последний матч за «Ак Барс» Зарипов провел в конце февраля, несмотря на действующий до конца сезона контракт. В плей-офф казанцы добрались до финала без Зиннуровича, который так и не поднял над головой шестой Кубок Гагарина.

Фото ХК «Ак Барс»

Данис остановился на пяти — и сильно сомневаюсь, что в ближайшие годы его смогут обогнать. Зарипов не уехал в НХЛ, но построил насыщенную карьеру в России. Умнейший игрок украшал шедеврами суперлигу и КХЛ. С мудростью Даниса ждет большое будущее в управленческой сфере. Такие профессионалы должны оставаться в хоккее и помогать процветанию нашей любимой игры.