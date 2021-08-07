Клуб КХЛ с трудом вернулся в лигу, но теперь снова может быть исключен, не начав чемпионат

Обзор дня Алексея Шевченко.

Наказание

«Адмирал» снова лишен возможности заключать контракты с игроками, вносить изменения в свой состав. Клуб не выполнил обещание и не расплатился по долгам за 2017 год до 31 июля, хотя клятвенно обещал это сделать. У дальневосточников есть объяснения, но все они не имеют никакого значения. В начале лета клубу дали время на решение проблемы, менеджеры гарантировали, что все будет отлично, руководителям поверил президент КХЛ и члены совета директоров. Получается, что их обманули, а не только хоккеистов, перед которыми не погасили задолженность.

И что теперь делать с клубом? По идее, надо бы снимать с турнира, срочно переделывать календарь или оставлять расписание таким, как было, но во Владивосток не ездить. Но тогда пострадают все остальные команды, по крайней мере, те, кто уже оплатил логистику в сентябре. Календарь будет рваным, а тот же «Амур» теряет небольшое преимущество своего местоположения, ведь прилетать на одну игру командам легче, проблем с акклиматизацией будет минимум. Плюс клубам из дивизиона нужно будет где-то дополнительно втискивать матчи, чтобы было одинаковое количество по итогам регулярного сезона. На самом деле, существует второй вариант календаря, его не выкинули в корзину. Впрочем, пока КХЛ не приняла самого сурового решения, а руководству «Адмирала» дали еще один шанс. И количество кредиторов у клуба небольшое, и осталось заплатить всего 15,2 миллиона вместо 48,8. Надо постараться и до старта турнира решить вопрос. Иначе не допустят. На принцип пойдут, ведь правила игры были известны заранее. Нельзя все менять.

Состав

«Витязь» показал свой состав, проведя первый полноценный матч в межсезонье. Да, была встреча в Балашихе против «Авангарда», но там Юрий Бабенко проверял ребят из «Русских Витязей», всерьез относиться к той встрече не стоит. Против «Куньлуня», выпустили практически всех сильнейших. В запасе остался Федор Малыхин, а его место занял молодой Максим Магеря, парень 2004 года рождения, который даже в МХЛ не играл. Не удалось посмотреть в деле на Даниэля Одетта, а это потенциальный лидер команды, центр, как минимум, второго звена, если в старте будет выступать Миро Аалтонен.

Стало ясно, что Юрий Бабенко пока в начале своего пути, команда выглядит очень сырой, какие-то проблемы не решены и много суматохи. Казалось, что с современной китайской командой даже в трудное время нельзя играть вничью, но опять же в августе случаются чудеса. Счет, конечно, веселый (3:3), но никакой информации он не несет.

Неплохо смотрелся Данил Зиновьев. Нападающий оказался в Подольске после неудачного просмотра в «Адмирале», а до этого с ним решили не продлевать контракт в Челябинске, хотя он был лучшим бомбардиром молодежной команды. Удивило, что Вячеслава Лещенко перевели на фланг, впрочем, когда вернутся Одетт и Малыхин там места не будет. По поводу иностранных новичков Валлтери Кемиляйнена и Нико Оямяки ничего определенного сказать нельзя. Не то, что бы они уж сильно чем-то выделялись, но вообще должны были, ведь на них всерьез рассчитывают.

Правила

Уже второй день подряд главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказывает об изменениях в правилах на будущий сезон, но на турнире в Сочи не видно, что появились новые требования. То ли судьи пока не привыкли, то ли хоккеисты стали играть чисто, но вала удалений нет. Я помню, как начинался крестовый поход на задержки клюшкой, тогда летом команды хватали по 5-6 удалений за первую половину периода, чаще всего на вбрасываниях. Потом привыкли, конечно, но первый месяц в равных составах никто не играл. Сейчас так же строго должны относиться к задержке руками, но есть мысль, что даже арбитры пока четко не изучили методику. Анисимов говорит о том, что игру руками надо вообще убирать, но если вы внимательно посмотрите игры, то увидите, что пока все по-прежнему. В толкотне у борта, кто-то обязательно поможет себе, задержав соперника, не дав ему сдвинуться с места. Но и для арбитров пока лето, они тоже набирают форму, а спорные моменты будут тщательно разбираться.

Наконец-то убрали глупейшие наказание за игру высокоподнятой клюшкой, когда хоккеист даже не видит соперника. Это чаще бывало при бросках, и спортсмены очень удивлялись, за что им выписывают нарушение, если они шайбой владели и рядом никого не видели.

Ничего не сделано и со вбрасываниями. По-прежнему на точке стоят слишком долго, ждут, когда хоккеисты примут правильное положение, затем кого-то предупреждают. Это очень сильно выматывает и хотя в судейском департаменте знают о проблеме, ничего для исправления не сделано.