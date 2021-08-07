Вратарь с зарплатой 45 тысяч рублей, когда «Лада» вернется в КХЛ и другие темы хоккейного лета

Репортаж из Сочи от Алексея Шевченко.

Толчинский коней не трогал

На матчах турнира в Сочи на видеокубе показывают не только голы, но и нарушения правил. Планировалось, что такие моменты будут транслировать на стадионах в прошлом сезоне, но затем решили подождать. Жаль даже, на чемпионатах мира-то спорные эпизоды уже давно показывают всем зрителям. Скандалов не было, но иногда неловко получается.

— И как себя арбитру чувствовать, если он ошибся, а все увидели? — интересуюсь к Константина Оленина.

— Не надо смотреть на табло, — ответил он.

— Я скажу, что в таком случае делается, — добавляет руководитель судейского департамента КХЛ Алексей Горский. — Один арбитр ездит с высокоподнятой головой, а тот, кто выписал удаление, прячет глаза.

Кто-то считает, что у нас еще рано вводить такое правило, мол, российский менталитет не тот, но с этим я категорически не согласен. Хотя бы потому что арбитров оскорбляют и гудят в их адрес, даже когда работа отличная.

Но в матче «Трактор» — «Автомобилист» случился очень забавный эпизод. Джесси Блэкера удалили с площадки, а он поехал спорить с арбитрами, мол, не было с его стороны игры высокоподнятой клюшкой. Судья разговаривать не стал, просто показал пальцем на табло, где вот-вот должны были прокрутить эпизод с нарушением. Начали транслировать момент. Блэкер чисто попадает крюком в лицо сопернику. Знаете, что делает хоккеист? Он начинает спорить, мол, не в лицо попал, а в визор. Ну как с ними работать?

Хотя практически каждый день мне приходится покидать пресс-центр, так как тот или иной клуб устраивает семинар с арбитрами по правилам и занимает помещение, предназначенное для журналистов. В пятницу дошла очередь до «Авангарда». К счастью, сидели недолго.

— И как все прошло? — я кинулся к Сергею Толчинскому, который всегда говорит правду.

— Нормально, все понятно, — пожал плечами он.

— А вы вопросы задавали?

— Да, задавал, — Сергей на пять секунд задумался. — Я спросил, считается ли игра высокоподнятой клюшкой, если соперник лежит, а ты его задеваешь, когда борешься за шайбу.

— И что судьи?

— Говорят, что нарушение. Мол, надо аккуратно играть.

Это странно.

Толчинского же отпускать не хотелось. Он недавно открыл какой-то шахматный матч, сделал первый ход. Круто же.

— Вы правильно фигуры двинули? Не все знают, что такое ферзь и ладья.

— Сходил правильно. Коней не трогал, — сказал Сергей. И замолчал, ожидая реакции.

Я сначала не понял. А потом кааак понял!

Мотивация Галкина

Игроки «Автомобилиста» переиграли «Трактор», выпустив на площадку вратаря Владимира Галкина. А он еще совсем недавно выступал за «Горняк» на турнире в Кургане. Уверен, что когда ему сказали поехать в Сочи, то он собрался за секунду.

— А ведь у меня была дополнительная мотивация, чтобы победить челябинский клуб, — сообщил он.

— Это какая?

— Анвар Гатиятулин — мой первый тренер. И, конечно, в таких играх хочется показать свои лучшие качества. Теперь у нас счет в серии — 1-1.

О некоторых событиях в матче мы даже не догадываемся.

Галкин же пока третий вратарь команды, хотя это непонятно. Парень неплохой, всего 21 год, а в клубе в него не особо верят, все время подписывая кого-то в помощь Якубу Коваржу. Теперь Дмитрия Шикина взяли.

Владимир этим летом мог оказаться в «Нефтехимике». Но не отпустили. Нижнекамцы не были согласны на аренду, а «Автомобилист» не планирует навсегда терять вратаря. Галкин был известен тем, что никогда не скрывал свою зарплату по двустороннему контракту — 45 тысяч рублей.

— Но сейчас мы подписали новый контракт, — улыбнулся он. — Там все получше.

Я потом выясни цифры. Не сказать, что они сильно впечатлили.

Кто продал Свечкова?

Кого-то только не встретишь на турнире, а если бы в Сочи не было слишком большой заморочки с проходом на стадион (каждый клуб должен подавать отдельные списки), то, наверняка, гостей было бы больше.

Мне говорили, что бывший спортивный директор «Лады» Владимир Кречин перебрался в Сочи на постоянное место жительство. Так и есть.

— Да, продал квартиру в Тольятти, уехал сюда, — вздохнул он. — До сих пор не могу отойти от того, что «Лада» не попала в прошлом году в плей-офф.

— Кто виноват-то?

— Все виноваты, — махнул он рукой. — Я, тренеры, игроки. У нас было слишком много травм. Понятно, почему власти пошли на изменение в руководстве тольяттинского клуба.

— Болельщики из Тольятти до сих пор ругают вас по разным поводам. Говорят, что вы тайно продали Федора Свечкова и Дмитрия Костенко.

— Это неправда. Свечкова хотели забрать у нас еще год назад, но я не отдал. А в марте и апреле поступало много предложений. Но объяснял всем, что мой контракт до 30 апреля, у хоккеиста договор именно до этого срока и никого продать я не имею права. Уже знал, что соглашение со мной не продлят, так что не мог совершать какие-то сделки. Обоих игроков отдали в СКА и в «Спартак» после того, как я ушел из «Лады».

— Жаль даже.

— А именно при мне парни стали получать много игрового времени в команде Высшей лиги. И вы видели результаты драфта НХЛ. Один игрок из команды ушел в первом раунде, а один — во втором. Какой российский клуб может похвастаться этим?

— Никакой.

— Сейчас на деньги от продажи молодых «Лада» приобрела братьев Альшевских и Мокина, сильная тройка, я тоже хотел ее взять, но у нас не хватало средств.

— Новое руководство говорит о том, что вот-вот вернет команду в КХЛ.

— Эх, если бы все так было просто. В регионе клуб футбольной премьер-лиги, плюс построили стадион к чемпионату мира, а теперь его обслуживание легло на плечи бюджета. А это огромная сумма. Сразу же пострадали и хоккеисты, другие виды спорта. Возможно, когда-нибудь в области поймут, что хоккейный клуб в КХЛ нужен, но пока просто нет денег.

Владимир Кречин сейчас в поисках работы, надеюсь, что найдет. При нем «Куньлунь» попал в плей-офф в первый сезон. И после того, как менеджер ушел, близко не подбирался к восьмерке.

Вечером хозяева не без труда переиграли олимпийскую сборную России, отыграв преимущество в две шайбы. Первую встречу провел Мартин Бакош. Вообще-то врачи рекомендовали ему воздержаться от хоккея до 15 августа, но руководство клуба очень хотело посмотреть на новичка в деле. Понятно, что ждать от словака искрометного хоккея было тяжело, но он помог.

В субботу и воскресенье команды матчи будут заканчиваться рано. И впереди такие битвы, как «Трактор» — СКА и «Авангард» — СКА. Будет жарко, хотя куда уж больше.