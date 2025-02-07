Защитник «Трактора» Дэй: «Овечкин никогда не будет общаться с вами свысока»

Защитник «Трактора» Логан Дэй в интервью «СЭ» рассказал об опыте общения с Александром Овечкиным в тренировочном лагере «Вашингтона».

— В тренинг-кэмпах «Вашингтона» вы наверняка пересекались на льду не только с Кузнецовым, но и с Овечкиным. Что удалось вынести из тренировок с ним?

— Точно вынес, что у него прекрасная прическа. Александр невероятно приятен в общении. Он никогда не будет общаться с кем-либо свысока. С ним спокойно можно пойти выпить пиво после тренировки. При этом Овечкин очень семейный человек. Могу сказать о нем только хорошее.

Сейчас ему осталось меньше двадцати шайб до рекорда Гретцки. Надеюсь, он и рекорд побьет, и у него не прибавится седины на висках. Ови — действительно один из величайших снайперов в истории.